Informacja Johna Scotta-Railtona z Citizen Lab ukazała się we wtorek późnym wieczorem. "Potwierdzamy da nowe przypadki użycia systemu Pegasus w Polsce" - czytamy.



Pegasus w Polsce. Kołodziejczak i Szwejgiert mieli być inwigilowani

Jak podkreśla Scott-Railton, chodzi o Michała Kołodziejczaka oraz Tomasza Szwejgierta. "Kołodziejczak zapoczątkował ruch, który groził odebraniem części głosów partii rządzącej. Szwejgiert napisał książkę o szefie polskich służb specjalnych" - pisze analityk Citizen Lab.

John Scott-Railton dodał przy tym, że obecnie Citizen Lab wykryło pięć przypadków inwigilacji programem Pegasus na terenie Polski. Oprócz Michała Kołodziejczaka i Tomasza Szwejgierta analitycy z Kanady wykryli wykorzystanie programu wobec mec. Romana Giertycha, prok. Ewy Wrzosek oraz senatora Krzysztofa Brejzy.



"Pojawia się pytanie: jeśli Pegasus był nadużywany w ten sposób, co z innymi metodami inwigilacji? Podsłuchem telefonicznym, przechwytywaniem wiadomości tekstowych, monitorowaniem Internetu?" - pytana Scott-Railton.

Inwigilacja Pegasusem. Kołodziejczak: To wojna polityczna

Do informacji o inwigilacji Pegasusem odniósł się już Michał Kołodziejczak z Agrounii. "Teraz już wiem, że PiS nie cofnie się przed niczym, by zachować władzę. To jest wojna polityczna. Oni mieli przez kilka dni wszystkie informacje o moim życiu w swoich pisowskich łapach. Nie ma usprawiedliwienia, to jest nieczysta gra" - napisał na Twitterze.



- To dla mnie szokująca informacja. Kiedy się dowiedziałem o tym, że mój telefon był co najmniej kilka razy infekowany przez co najmniej kilka dni (...) to naprawdę mnie to zszokowało i pomyślałem sobie, że w Polsce nikt nie może dzisiaj prywatnie czuć się bezpiecznie. Teraz mam wrażenie, że Kaczyński był ze mną przy stole, był ze mną w konfesjonale, był ze mną w kościele, był ze mną w łóżku, przy łóżku, przy różnych rozmowach - dodał Kołodziejczak na antenie TVN24.

Z kolei w Polsat News Michał Kołodziejczak zapowiedział, że w sprawie inwigilacji Pegasusem zwoła na środę 26 stycznia konferencję prasową. - Ja mam potwierdzenie z dwóch źródeł: CItizen Lab i Amnesty International. Te informacje zszokowały już wielu ludzi. Ja chcę wiedzieć, dlaczego rząd podsłuchuje zwykłego rolnika. Wydaje się pół miliona złotych, by śledzić mój telefon. Chcę wiedzieć, czemu - podkreślił lider Agrounii.



Sprawa Pegasusa. Pierwsze doniesienia

Pierwsze informacje o inwigilacji programem Pegasus w Polsce pojawiły się w grudniu. Artykuł na ten temat opublikowała agencja Associated Press. Chodziło o szpiegowanie senatora KO Krzysztofa Brejzy. Do inwigilacji miało dojść w 2019 roku w czasie kampanii parlamanetarnej.



Telefon Brejzy miał być "atakowany" 33 razy . Inwigilacja miała mieć miejsce w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy te był szefem kampanii wyborczej PO.



Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie dla "Sieci" zapewniał, że " opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury ".





