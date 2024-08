Minister obrony Łotwy Andris Spruds przekazał, że popiera pomysł obowiązkowego poboru kobiet do wojska. Serwis Delfi podkreślił, że politycy partii rządzących "nie osiągnęli jeszcze konsensusu co do tego, czy kobiety powinny być powoływane do służby wojskowej".

Wcześniej taki pomysł zasugerował dowódca łotewskich Sił Zbrojnych Leonid Kalnins. Ponadto pojawiły się głosy, że w przyszłym roku do służby cywilnej miałoby zostać wciągniętych tysiąc młodych osób.

Łotwa. Kobiety będą służyć w armii? Nie wykluczają takiego pomysłu

- Wierzę, że żołnierze-ochotnicy są najlepsi, najlepszej jakości i najskuteczniejsi. I mam nadzieję, że dzięki dobrowolnemu uczestnictwu służba zmotywuje również resztę obywateli Łotwy - mówił Kalnins.

Szef Sił Zbrojnych Łotwy, został zapytany także o to, czy w kraju dojdzie do sytuacji, w której wszyscy młodzi ludzie, którzy ukończyli 18 lat, będą musieli zostać powołani do armii, niezależnie od płci. Dowódca stwierdził, że opowiada się za pomysłem, aby do wojska dołączali ochotnicy niezależnie od tego czy są to mężczyźni, czy kobiety.

- Byłby to element motywujący przedstawicieli płci męskiej do aktywnej służby, zamiast opuszczania kraju na jakiś czas i szukania powodów, by nie służyć - podkreślił Leonid Kalnins. Ponadto, w opinii wojskowego w jednostkach, w których służą kobiety, panuje znacznie wyższa jakość i dyscyplina.

Kobiety w armii. Pomysł pojawił się nie tylko w Łotwie

Wcześniej podobne głosy, mówiące o tym, że kobiety powinny dołączyć do wojska, pojawiły się w Niemczech. Generalny Ispektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer wezwał do debaty nad nowym modelem służby wojskowej.

- Obecnie zawiesiliśmy obowiązkową służbę wojskową, która zgodnie z Ustawą Zasadniczą (Konstytucją Niemiec - red.) jest skierowana wyłącznie do mężczyzn. Należy wprowadzić równe prawa. Ale najpierw potrzebujemy odpowiedniej dyskusji politycznej i społecznej - przyznał Breuer.

Plan włączenia kobiet do obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech wymagałby zmiany w Ustawie Zasadniczej.

Źródła: Delfi, Interia

