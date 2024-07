Tysiące niepełnoletnich w niemieckiej armii. I wciąż ich przybywa

Tygodnik wyjaśnia, że w Niemczech ochotnicza służba w Bundeswehrze dozwolona jest od 17. roku życia i za zgodą rodziców. Jak zasady te tłumaczy armia? Chodzi o to, by zainteresowani służbą nie musieli czekać z rozpoczęciem szkolenia do 18. urodzin, ale zacząć je w tym samym czasie, co rozpoczynający karierę zawodową w sektorze cywilnym. 17-latkowie nie są wysyłani do służby wojskowej.