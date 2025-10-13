W skrócie Przyszła koalicja rządowa w Czechach wykluczyła jakąkolwiek dyskusję o wyjściu z UE i NATO.

Partie ANO, SPD oraz Motoriste prowadzą rozmowy dotyczące utworzenia wspólnego rządu.

Trwają negocjacje nad programem nowego gabinetu, a kwestia personaliów ministra spraw zagranicznych pozostaje otwarta.

Ruch ANO, kierowany przez byłego premiera, jednego z najbogatszych Czechów Andreja Babisza, już w kampanii wyborczej nie akceptował otwierania tematu członkostwa kraju w strukturach zachodnich.

Odrzucał także postulat referendum na ten temat, który od lat jest częścią programu skrajnego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD). Partia ta będzie prawdopodobnym koalicjantem ANO.

Według Havliczka, SPD i prawicowa partia Zmotoryzowani (Motoriste) akceptują że "nie będzie dyskusji o przyszłości członkostwa w UE i NATO".

"Zostało to zaakceptowane przez naszych partnerów" - powiedział najbliższy współpracownik przyszłego premiera Czech.

Dyskusje nad programem nowego rządu potrwają kilka tygodni

Havliczek przewiduje, że rozmowy o programie nowego gabinetu potrwają około trzech do czterech tygodni. "Wyraźnie widać, że powstaje koalicja, która będzie centroprawicowa z pewnym wyczuciem społecznym, oparta na pewnym konserwatywnym sposobie myślenia" - powiedział.

Havliczek razem ze swoim partyjnym szefem Babiszem rozmawiali z liderami Motoristu o zarzutach mediów wobec honorowego przewodniczącego partii Filipa Turka, który na platformach społecznościowych miał publikować wpisy o charakterze rasistowskim i homofobicznym. Turek według nieoficjalnych przewidywań miałby zostać szefem dyplomacji Czech.

Po spotkaniu zakomunikowano, że nic się nie zmieniło w planach utworzenia wspólnego rządu ANO-Motoriste-SPD i nie jest kwestionowany planowany przyszły podział stanowisk, w ramach którego teka ministra spraw zagranicznych ma przypaść Motoristu. Nie przesądzono, że ma nim być Turek.

Partia Babisza wygrała wybory w Czechach. Ma za mało mandatów do samodzielnego rządzenia

Rozmowy są potrzebne, ponieważ chociaż populistyczny ruch ANO Babisza wygrał wybory, to nie jest w stanie sam utworzyć większościowego rządu. Babisz już w kampanii wyborczej wykluczył jakiekolwiek porozumienie i współpracę z partiami dotychczasowej koalicji.

"Zdradzilibyśmy naszych wyborców" - powiedział Babisz w triumfalnym przemówieniu, gdy stało się jasne, jaki będzie układ sił w nowej Izbie Poselskiej.

Po pierwszych spotkaniach politycy potencjalnej koalicji rządowej ANO, SPD i Zmotoryzowanych nie rozmawiali z dziennikarzami. Jedno i drugie spotkanie trwało po około pół godziny.

ANO powinno mieć 80 z 200 poselskich mandatów. SPD 15, a Zmotoryzowani 13. Rząd większościowy mógłby powstać tylko ze wspólnym udziałem tych trzech ugrupowań.

Innym wariantem może być rząd mniejszościowy tolerowany przez SPD i Zmotoryzowanych.

