W skrócie Partia ANO Andreja Babisza wyraźnie prowadzi w czeskich wyborach parlamentarnych, uzyskując ponad 38 proc. głosów po przeliczeniu połowy okręgów.

Centroprawicowa koalicja Spolu premiera Petra Fiali plasuje się daleko za liderem, zdobywając niewiele ponad 20 proc.

Oficjalne wyniki zostaną podane w sobotę wieczorem.

ANO uzyskało 38,3 proc. głosów, wyprzedzając koalicję Spolu premiera Petra Fiali z 20,3 proc..

Według częściowych wyników, sześć partii przekroczyło pięcioprocentowy próg wyborczy, niezbędny do zdobycia miejsca w 200-osobowej izbie niższej czeskiego parlamentu.

Wybory w Czechach. Niezależna prognoza wskazuje na zwycięstwo opozycji

Według prognozy agencji sondażowej STEM/MARK przygotowanej w sobotę dla czeskiej stacji CNN Prima News wybory parlamentarne w Czechach wygra ruch Ano byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza z wynikiem 35,49 proc.

Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu będzie miała ponad 22, 44 proc., jak wskazuje prognoza. Do parlamentu nie dostałaby się założona przez komunistów koalicja lewicowych partii Staczilo!

Frekwencja w wyborach będzie wysoka. Z oszacowań wynika, że do urn udało się w sumie 68,65 proc. uprawnionych do głosowania Czechów.

Głosowanie do Izby Poselskiej zakończyło się w sobotę po południu

O godz. 14 w sobotę zakończyło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej, która zdecyduje o składzie przyszłego rządu. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych zaczęło się liczenie głosów. Nieoficjalne wyniki spodziewane są wieczorem.

Wyniki wyborów do izby niższej parlamentu są podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spłyną dane z małych komisji, później z tych w większych miastach. Socjolodzy ostrzegają, by do pierwszych danych podchodzić z rezerwą.

Przed czterema laty ruch ANO także był faworytem głosowania, ale ostatecznie przegrał z centroprawicową koalicją SPOLU, która utworzyła rząd. Zdecydowała różnica 0,6 pkt proc. Zmiana na pozycji lidera wyborów dokonała się cztery godziny po zamknięciu lokali wyborczych.

