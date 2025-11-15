W skrócie Rosyjski samolot pasażerski SSJ100 musiał awaryjnie lądować z powodu odpadającej części poszycia.

Pasażerowie nie odnieśli obrażeń. Część z nich zdecydowała się kontynuować podróż na własną rękę.

Komitet Śledczy wszczął dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Rosyjski samolot pasażerski SSJ100 Suchoj Superjet wykonywał w sobotę rano lot na trasie Władywostok - Błagowieszczeńsk. Podczas rejsu wykryto jednak usterkę, przez co maszyna musiała awaryjnie lądować w Chabarowsku.

Jak donoszą rosyjskie media, w trakcie lotu zaczęła odpadać część poszycia samolotu należącego do krajowych linii lotniczych.

Rosja. Samolot zaczął gubić części podczas lotu. Musiał awaryjnie lądować

W wydanym przez agencję nadzoru lotniczego komunikacie zaznaczono, że lądowanie "przebiegło zgodnie z planem".

Dodano też, że oceniony zostanie stan służb technicznych na lotnisku we Władywostoku "w zakresie przygotowania samolotu do odlotu".

Pasażerom zaproponowano, aby poczekali na zastępczy samolot, jednak część z nich zdecydowała, że dostanie się do celu na własną rękę.

Po incydencie rosyjski Komitet Śledczy wszczął śledztwo w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Obecnie, jak przekazano w publikacji The Moscow Times, powołując się na źródła na Telegramie, służby badają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

W momencie, kiedy podczas lotu stwierdzono usterkę, na pokładzie maszyny - według mediów - znajdowało się 90 osób. Nikt nie został poszkodowany.

Źródło: The Moscow Times

