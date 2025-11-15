Kłopoty samolotu w Rosji. Podczas lotu zaczął gubić części
Samolot rosyjskich linii lotniczych musiał awaryjnie lądować w Chabarowsku. Powodem była dostrzeżona usterka - w trakcie lotu zaczęło odpadać poszycie silnika maszyny. W momencie incydentu na pokładzie samolotu było 90 osób.
W skrócie
- Rosyjski samolot pasażerski SSJ100 musiał awaryjnie lądować z powodu odpadającej części poszycia.
- Pasażerowie nie odnieśli obrażeń. Część z nich zdecydowała się kontynuować podróż na własną rękę.
- Komitet Śledczy wszczął dochodzenie w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu lotniczego.
Rosyjski samolot pasażerski SSJ100 Suchoj Superjet wykonywał w sobotę rano lot na trasie Władywostok - Błagowieszczeńsk. Podczas rejsu wykryto jednak usterkę, przez co maszyna musiała awaryjnie lądować w Chabarowsku.
Jak donoszą rosyjskie media, w trakcie lotu zaczęła odpadać część poszycia samolotu należącego do krajowych linii lotniczych.
Rosja. Samolot zaczął gubić części podczas lotu. Musiał awaryjnie lądować
W wydanym przez agencję nadzoru lotniczego komunikacie zaznaczono, że lądowanie "przebiegło zgodnie z planem".
Dodano też, że oceniony zostanie stan służb technicznych na lotnisku we Władywostoku "w zakresie przygotowania samolotu do odlotu".
Pasażerom zaproponowano, aby poczekali na zastępczy samolot, jednak część z nich zdecydowała, że dostanie się do celu na własną rękę.
Po incydencie rosyjski Komitet Śledczy wszczął śledztwo w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu lotniczego.
Obecnie, jak przekazano w publikacji The Moscow Times, powołując się na źródła na Telegramie, służby badają okoliczności i przyczyny zdarzenia.
W momencie, kiedy podczas lotu stwierdzono usterkę, na pokładzie maszyny - według mediów - znajdowało się 90 osób. Nikt nie został poszkodowany.
