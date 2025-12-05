W skrócie Samolot pasażerski Airbus A320 linii LATAM stanął w ogniu na lotnisku w São Paulo, konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 osób.

Pożar pojawił się w strefie załadunku, a ogień szybko rozprzestrzenił się w okolicy skrzydła i kabiny samolotu.

Dzięki sprawnej akcji załogi i służb nikt nie ucierpiał, a lotnisko szybko wróciło do normalnego funkcjonowania.

Do wypadku na brazylijskim lotnisku doszło w czwartek. Według wstępnych ustaleń pożar wybuchł w pobliżu strefy załadunku samolotu, gdzie w ogniu stanęła taśma transportowa.

Kabina samolotu natychmiast wypełniła się dymem, a pasażerowie zobaczyli wydobywające się spod skrzydła maszyny płomienie. Załoga Airbusa natychmiast zarządziła ewakuację.

Służby lotniska szybko podjęły działania mające na celu ugaszenie pożaru, podczas gdy pasażerowie i załoga opuszczali pokład samolotu przednim wyjściem.

Brazylia. Pożar samolotu pasażerskiego na lotnisku w São Paulo

Łącznie ewakuowano 180 osób. Dzięki szybkiej reakcji załogi nikomu nic się nie stało. Sam pożar został ugaszony w ciągu kilku minut, a miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczono.

Władze lotniska i linii lotniczej LATAM, do której należy maszyna, wszczęły śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i ocenę szkód wywołanych przez pożar.

W wyniku incydentu doszło do chwilowych opóźnień na lotnisku, ale kryzys udało się zażegnać i wkrótce wrócono do normalnego funkcjonowania.

