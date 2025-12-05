Brazylia: Samolot szykował się do startu. Pojawił się ogień, pilna ewakuacja

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Samolot pasażerski Airbus A320 linii LATAM stanął w ogniu na pasie startowym międzynarodowego lotniska São Paulo-Guarulhos w Brazylii. Maszyna była już gotowa do startu, kiedy pasażerowie zauważyli ogień pod skrzydłem. Z samolotu ewakuowano 180 osób, nikomu nic się nie stało.

Samolot pasażerski przygotowujący się do odlotu przy bramce na lotnisku, pracownicy obsługi naziemnej oraz pojazdy serwisowe na płycie. Wstawka w lewym górnym rogu ukazuje zamglone wnętrze samolotu z widocznym czerwonym światłem, które może sugerować o...
Brazylia. Samolot pasażerski stanął w płomieniachNEXTA / X123RF/PICSEL

W skrócie

  • Samolot pasażerski Airbus A320 linii LATAM stanął w ogniu na lotnisku w São Paulo, konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 osób.
  • Pożar pojawił się w strefie załadunku, a ogień szybko rozprzestrzenił się w okolicy skrzydła i kabiny samolotu.
  • Dzięki sprawnej akcji załogi i służb nikt nie ucierpiał, a lotnisko szybko wróciło do normalnego funkcjonowania.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku na brazylijskim lotnisku doszło w czwartek. Według wstępnych ustaleń pożar wybuchł w pobliżu strefy załadunku samolotu, gdzie w ogniu stanęła taśma transportowa.

Kabina samolotu natychmiast wypełniła się dymem, a pasażerowie zobaczyli wydobywające się spod skrzydła maszyny płomienie. Załoga Airbusa natychmiast zarządziła ewakuację.

Służby lotniska szybko podjęły działania mające na celu ugaszenie pożaru, podczas gdy pasażerowie i załoga opuszczali pokład samolotu przednim wyjściem.

    Brazylia. Pożar samolotu pasażerskiego na lotnisku w São Paulo

    Łącznie ewakuowano 180 osób. Dzięki szybkiej reakcji załogi nikomu nic się nie stało. Sam pożar został ugaszony w ciągu kilku minut, a miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczono.

    Władze lotniska i linii lotniczej LATAM, do której należy maszyna, wszczęły śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i ocenę szkód wywołanych przez pożar.

    W wyniku incydentu doszło do chwilowych opóźnień na lotnisku, ale kryzys udało się zażegnać i wkrótce wrócono do normalnego funkcjonowania.

