Brazylia: Samolot szykował się do startu. Pojawił się ogień, pilna ewakuacja
Samolot pasażerski Airbus A320 linii LATAM stanął w ogniu na pasie startowym międzynarodowego lotniska São Paulo-Guarulhos w Brazylii. Maszyna była już gotowa do startu, kiedy pasażerowie zauważyli ogień pod skrzydłem. Z samolotu ewakuowano 180 osób, nikomu nic się nie stało.
W skrócie
- Samolot pasażerski Airbus A320 linii LATAM stanął w ogniu na lotnisku w São Paulo, konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 osób.
- Pożar pojawił się w strefie załadunku, a ogień szybko rozprzestrzenił się w okolicy skrzydła i kabiny samolotu.
- Dzięki sprawnej akcji załogi i służb nikt nie ucierpiał, a lotnisko szybko wróciło do normalnego funkcjonowania.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wypadku na brazylijskim lotnisku doszło w czwartek. Według wstępnych ustaleń pożar wybuchł w pobliżu strefy załadunku samolotu, gdzie w ogniu stanęła taśma transportowa.
Kabina samolotu natychmiast wypełniła się dymem, a pasażerowie zobaczyli wydobywające się spod skrzydła maszyny płomienie. Załoga Airbusa natychmiast zarządziła ewakuację.
Służby lotniska szybko podjęły działania mające na celu ugaszenie pożaru, podczas gdy pasażerowie i załoga opuszczali pokład samolotu przednim wyjściem.
Brazylia. Pożar samolotu pasażerskiego na lotnisku w São Paulo
Łącznie ewakuowano 180 osób. Dzięki szybkiej reakcji załogi nikomu nic się nie stało. Sam pożar został ugaszony w ciągu kilku minut, a miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczono.
Władze lotniska i linii lotniczej LATAM, do której należy maszyna, wszczęły śledztwo, które ma na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i ocenę szkód wywołanych przez pożar.
W wyniku incydentu doszło do chwilowych opóźnień na lotnisku, ale kryzys udało się zażegnać i wkrótce wrócono do normalnego funkcjonowania.