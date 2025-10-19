Awaryjne lądowanie w USA. Odłamki pękniętej szyby raniły pilota boeinga
Samolot linii United Airlines musiał awaryjnie lądować w Salt Lake City (USA) z powodu pęknięcia przedniej szyby. Uwagę zwracają zdjęcia z kokpitu, na których ręka jednego z pilotów jest pełna siniaków. Pojawiły się spekulacje, że usterka była skutkiem uderzenia z zewnątrz. Mowa m.in. o kosmicznych śmieciach lub niewielkim meteorycie. Sprawę badają federalne służby, a osobne dochodzenie prowadzą linie lotnicze.
W skrócie
- Boeing 737 MAX 8 lecący z Denver do Los Angeles musiał awaryjnie lądować w Salt Lake City z powodu pęknięcia przedniej szyby.
- Piloci zauważyli nietypowe obrażenia u jednego z nich, sugerujące uderzenie z zewnątrz, a nie standardową awarię konstrukcji.
- Spekuluje się, że samolot mógł zostać trafiony przez kosmiczne śmieci lub meteoryt, co jest niezwykle rzadką sytuacją w lotnictwie.
- Nikt ze 140 pasażerów i załogi nie ucierpiał, a sprawą zajmują się służby federalne oraz linie lotnicze.
Lecący z Denver do Los Angeles Boeing 737 MAX 8 musiał awaryjnie lądować w Salt Lake City. Do zdarzenia doszło w czwartek, a szczegóły opisuje portal aviation2z.com.
Piloci zauważyli w kokpicie pękniętą przednią szybę. Usterka poważnie zagrażała bezpieczeństwu, a lot trzeba było przerwać. Na pokładzie znajdowało się 140 pasażerów oraz sześcioro członków załogi.
W publikacji zaznaczono, że pęknięcia szyb w samolotach się zdarzają, ale ten przypadek jest inny od poprzednich.
Rzadka usterka samolotu, musieli awaryjnie lądować
Na zdjęciach udostępnionych w sieci widać rękę pilota, na której pojawiły się siniaki i skaleczenia. Jak wskazano, takie obrażenia wskazują na uderzenie z zewnątrz, a nie zwykłe pękniecie konstrukcji.
Wśród pojawiających się spekulacji dominuje teoria o kosmicznych śmieciach lub niewielkim meteorycie, który uderzył w samolot, powodując uszkodzenie przedniej szyby.
To zdarzenie niezwykle rzadkie. "W lotnictwie komercyjnym zderzenia z odłamkami poruszającymi się z dużą prędkością orbitalną są praktycznie niespotykane" - czytamy na stronie avaition2z.com.
USA. Samolot awaryjnie lądował w Salt Lake City. Służby prowadzą dochodzenie
Drugi z pilotów nie odniósł żadnych obrażeń i bezpiecznie zmienił kurs, lądując w Salt Lake City. Żaden z pasażerów nie został poszkodowany.
Linie United Airlines uziemiły samolot i prowadzą szczegółową inspekcję. Do działania wkroczyła również Federalna Administracja Lotnictwa oraz Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
W związku z usterką służby wszczęły dochodzenie i analizują uszkodzenie przedniej szyby, dane lotu oraz warunki pogodowe.
Źródło: Aviation2z