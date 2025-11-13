W skrócie Rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się w Karelii podczas lotu treningowego.

Załoga samolotu zginęła, a do katastrofy doszło na terenach niezamieszkanych.

Przyczyny wypadku nie zostały ujawnione, a maszyna była w trakcie modernizacji.

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 17. Według oficjalnego przekazu rosyjskich kanałów informacyjnych, Su-30 odbywał planowany lot treningowy. Departament wojskowy przekazał, że przeprowadzany był on bez amunicji.

Z nieustalonych dotąd przyczyn maszyna rozbiła się w lesie nieopodal stolicy Karelii, Pietrozawodska. Szczątki miały zostać odnalezione w pobliżu jeziora Łososinskoje.

Katastrofa rosyjskiego Su-30. Cała załoga zginęła

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazało, że załoga nie zdołała przeżyć katastrofy. Na pokładzie - według rosyjskich mediów - miały znajdować się dwie osoby.

Resort potwierdził, że upadek samolotu nie doprowadził do śmierci osób trzecich - maszyna miała rozbić się na terenach niezamieszkanych. Na miejsce tragedii wysłano służby ratunkowe.

Ekspert wojskowy Aleksandr Kowalenko, cytowany przez serwis Unian, podał, że obecnie w Irkuckich Zakładach Lotniczych samoloty Su-30 przechodzą modernizację do wariantu SM.

Ostatni raz o katastrofie Su-30 - w wariancie SM - informowano w połowie października. Doszło wówczas do tragicznej pomyłki - rosyjska obrona powietrzna miała zestrzelić swoją własną maszynę.

Koszt jednego myśliwca wyceniany jest na ok. 50 mln dolarów.

