10 tys. nielegalnych imigrantów dziennie

Agencja AP zauważa, że karawana migrantów z Ameryki Środkowej, Wenezueli, Kuby i innych krajów przemierza Meksyk w czasie, gdy do wizyty w stoicy tego kraju przygotowuje się sekretarz stanu USA Antony Blinken. Ma on tam rozmawiać na temat kolejnych umów w sprawie kontroli napływu migrantów do Stanów Zjednoczonych.