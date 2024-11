Aż 11 razy zmieniła przynależność partyjną deputowana Zgromadzenia Regionalnego Sycylii Marianna Caronia. We Włoszech uznano ją za rekordzistkę. Podczas swojej politycznej kariery była we wszystkich małych i dużych ugrupowaniach sycylijskiej centroprawicy. W swoich politycznych podróżach nigdy nie opuściła Sycylii.

Liga, Unia Chrześcijańskich Demokratów, Forza Italia, Autonomiczni Ludowcy - to nazwy niektórych partii, w których była dotąd deputowana samorządu Sycylii, mającego jako jedyny we Włoszech specjalny status parlamentu. Obecnie Caronia dołączyła do małej formacji My Umiarkowani.