- Nie jestem zdolna do pełnienia funkcji premiera ze względu na mój wiek i stan zdrowia - oceniła Vilija Blinkevičiūtė na środowym posiedzeniu kierownictwa partii. Jak dodała, jest przekonana, że byłoby dla niej trudne wykonywanie obowiązków premiera, zważając na to, iż jest emerytką i przez cały okres kampanii doświadczała, jak odpowiedzialna byłaby to praca, ile wymagałaby zdrowia i siły. Polityk szczerze ujawniła również, że nie ma ochoty "zajmować stanowiska dla samego zajmowania go".

