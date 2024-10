Współpracująca z EPPO belgijska policja ma mieć na oku trzy osoby , w tym dwie postawione na wysokim szczeblu. To właśnie one mogły otrzymać niezależne pensje i od Europejskiej Partii Ludowej , i od frakcji EPL , czyli jej reprezentacji w parlamencie. Pieniądze dla grup parlamentarnych, które finansują podatnicy, nie mogą być wydawane na kampanie polityczne.

Współpracownicy Manfreda Webera pod lupą Prokuratury Europejskiej

Kaskada problemów Manfreda Webera

Sam Weber otwarcie przyznał, że pobiera podwójną pensję za swoje dwie role, co jest przedmiotem kontrowersji nawet w jego rodzinie politycznej. Oprócz ok. 8 tys. euro (ok. 35 tys. zł) netto, które zarabia miesięcznie jako europoseł, dostaje również 14 120 euro (ok. 61 tys. zł) jako przewodniczący EPL, jak wynika z jego najnowszego oświadczenia finansowego (a nie obejmuje to tysięcy z comiesięcznych dodatków).