Indie są od tego roku najludniejszym i piątym najbogatszym krajem (jeśli liczyć to wysokością dochodu narodowego). Rotacyjne przewodnictwo w elitarnym klubie chcą wykorzystać do zaznaczenia swojej rosnącej roli na arenie międzynarodowej, ale także pokazania się jako rzecznika Globalnego Południa - rozwijających się krajów Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i regionu Pacyfiku. - Wasz głos to głos Indii, wasze priorytety są priorytetami Indii - zapewnił ich przywódców premier Narendra Modi w czasie wirtualnego spotkania w styczniu.