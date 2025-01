Sam Donald Trump wpisami zasypuje media społecznościowe, w których prezentuje się jako przywódca Kanady, twierdzi, że wielu Kanadyjczyków to zwolennicy MAGA (Make America Great Again), a Kanał Panamski nazywa kanałem Stanów Zjednoczonych. To wszystko oczywiście nie oznacza, że gdy Donald Trump 20 stycznia wprowadzi się ponownie do Białego Domu, to zacznie terytorialną ekspansję kosztem sojuszników USA. Jednocześnie nie oznacza to wcale, że nie będzie chciał naruszyć obowiązującego porządku, w tym tego dotyczącego granic.

