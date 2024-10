Gruzja dostała ultimatum. Komisja Europejska stawia twarde warunki

O swojej decyzji, aby nie odmrażać procesu akcesyjnego z Gruzją do czasu, gdy kraj nie zacznie respektować unijnych wartości, Komisja Europejska poinformowała w środę. Stało się to przy okazji zaprezentowania corocznego raportu ws. rozszerzenia UE.

Bruksela zapowiedziała, że domaga się od rządu w Tbilisi przede wszystkim wyjaśnienia nieprawidłowości podczas ubiegłotygodniowych wyborów do parlamentu . Triumf w nich ogłosiła dotychczas rządząca partia Gruzińskie Marzenie , którą prężnie wspiera Kreml .

Gruzja coraz dalej członkostwa w Unii Europejskiej

Choć już kilka miesięcy temu unijne organy stwierdziły, że Gruzja zeszła ze ścieżki ku Wspólnocie, sytuacja pogorszyła się, gdy niezależni obserwatorzy oraz gruzińska opozycja poinformowali, że podczas wyborów doszło do bezprecedensowych naruszeń wyborczych .

KE nie odmrozi procesu akcesyjnego Gruzji. Jest ultimatum

W raporcie KE zwróciła uwagę, że ma zastrzeżenia m.in. co do niedawnych zmian legislacyjnych w procesie wyborczym, częstych kompromisów w zakresie tajności głosowania, niespójności proceduralnych, zastraszania i wywierania presji na wyborców. Jednocześnie wezwano kraj do przeprowadzenia kompleksowej reformy wyborczej.