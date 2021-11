Granica z Białorusią. "Mińsk i Moskwa są w stałym kontakcie"

Świat Granica z Białorusią. Unia Europejska podjęła kroki

- Mamy nadzieję, że ta sytuacja nie przybierze form, które będą zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa - powiedział Pieskow. Ocenił także, że "białoruscy specjaliści pracują w sposób bardzo odpowiedzialny".

Przedstawiciel Kremla zapewnił, że Moskwa uważnie śledzi sytuację na granicy i dodał, że Rosja i Białoruś "wymieniają się informacjami".

Kryzys na granicy. "Jesteśmy, oczywiście, bardzo zaniepokojeni""

Jednakże - zastrzegł - "jest to problem, który w tym przypadku dotyczy Białorusi i Polski. My zaś jesteśmy, oczywiście, bardzo zaniepokojeni".



- Sytuacja jest napięta, niepokojąca. Wymaga to bardzo odpowiedzialnego zachowania obu stron, których to dotyczy. Bardzo uważnie to śledzimy - powiedział rzecznik Kremla.



Oświadczył także, że najważniejsze jest "życie i zdrowie tej wielkiej liczby ludzi, którzy zgromadzili się na granicy". Ocenił, że ludzie ci "żądają, by ich przepuszczono przez granicę, próbują przeniknąć przez nią, żądają azylu - na przykład, w Polsce".



