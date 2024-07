Podczas konferencji prasowej szef brytyjskich sił zbrojnych gen. Roland Walker wskazywał na konieczność rozpoczęcia przygotowań do potencjalnej wojny. W czasie spotkania z mediami wskazał, że Wyspy muszą być gotowe do potencjalnego konfliktu z Rosją , Chinami , Iranem oraz Koreą Północną .

Wielka Brytania. Szef sił zbrojnych wydał niepokojący komunikat

Brytyjski generał o możliwym zagrożeniu. "Musimy pilnie wzmocnić armię"

- Nie mówię, że jesteśmy na nieuchronnej drodze do wojny, ale pilnie musimy przywrócić wiarygodną i silną armię, aby odstraszyć wroga - powiedział podczas konferencji.

Generał wskazał, że jego celem jest podwojenie zdolności armii do walki do 2027 roku. Podkreślił jednak, że nie będzie to wymagało zwiększenia poboru ani przeznaczania dodatkowych środków.