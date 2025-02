We wtorek wieczorem Donald Trump stwierdził, że Palestyńczycy "bardzo chcieliby" opuścić Strefę Gazy i zamieszkać gdzie indziej. - Myślę, że Palestyńczycy byliby zachwyceni - komentował prezydent USA.

Trump chce, by Palestyńczyków z Gazy na stałe przyjęły sąsiednie kraje, w tym Egipt i Jordania. - Odmówili Bidenowi, ale mi nie odmówią - mówił Trump.

Strefa Gazy: Świat arabski odrzucił propozycje Trumpa

Krytycznie do pomysłu Trumpa odniósł się także król Jordanii Abdullah II.

"Pozwólcie im wrócić". Palestyńczycy apelują o kres okupacji

Na zapowiedzi Trumpa zareagował już ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur. Zaapelował by "uszanować oczekiwania" Palestyńczyków.

- Palestyńczycy chcą odbudować Strefę Gazy , odbudować szkoły, szpitale, drogi, infrastrukturę, budynki i domy, ponieważ to jest ich miejsce i kochają tam mieszkać (...). Pozwólcie im wrócić do ich domów w Strefie Gazy - mówił ambasador podczas konferencji prasowej.

"Potrzebne jest położenie kresu okupacji i agresji wobec naszego narodu, a nie wygnanie go z ziemi" - zaapelował przedstawiciel Hamasu.

Trump: Strefa Gazy ma należeć do USA "długoterminowo"

Poza kwestią przesiedleń Donald Trump odniósł się do przyszłości Strefy Gazy. - USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy - oświadczył Trump po wtorkowym spotkaniu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu . Zapowiedział, że Ameryka zrówna ten teren z ziemią i stworzy tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy".

Trump zaznaczył, że dla Palestyńczyków Strefa Gazy wiąże się tylko " śmiercią i zniszczeniem ". Nie wykluczył wysłania tam żołnierzy, podkreślając, że Strefa Gazy będzie "długoterminowo" należeć do Stanów Zjednoczonych .

W planie Trumpa kraje arabskie , do których przesiedlą się Palestyńczycy, powinny na swój koszt wybudować dla nich miejsca zamieszkania .

Netanjahu: Propozycja warta rozważenia. Izrael chce, by Gazą nie rządził Hamas

Podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem Trumpa premier Binjamin Netanjahu stwierdził, że celem Izraela jest zapewnienie, by Gaza nie była rządzona przez Hamas , a "Trump wynosi tę ideę na wyższy poziom". Zaznaczył, że to propozycja warta poważnego rozważenia i że rozmowy na ten temat trwają. Premier Izraela wspomniał także, że Iran próbował zabić jego i Trumpa .

Na słowa Trumpa zareagowała też amerykańska opozycja. "Inwazja USA na Gazę doprowadziłaby do rzezi tysięcy żołnierzy USA i dziesięcioleci wojny na Bliskim Wschodzie. To jest zły, chory żart" - napisał senator Partii Demokratycznej Chris Murphy. "Otwarcie wzywa do czystek etnicznych" - oceniła działania Trumpa kongresmenka Rashida Tlaib.