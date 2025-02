Trump: USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy

Donald Trump: Strefa Gazy będzie należeć do nas, nie wykluczam wysłania tam wojsk

- Widzę długoterminową pozycję własności. Widzę, że przyniesie to wielką stabilność do tej części Bliskiego Wschodu - powiedział Trump, odnosząc się do zapowiedzi przejęcia kontroli nad Strefą Gazy. Jak stwierdził, myślał o tym od dłuższego czasu, jest to poważna propozycja i cieszy się poparciem państw arabskich. Pytany o to, czy wyśle do Gazy amerykańskich żołnierzy, dodał, że "zrobi to co konieczne".