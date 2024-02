Rumuński generał ostrzega. "Jestem więcej niż przekonany"

Premier Ion-Marcel Ciolacu zaprzecza. "Zachowajmy spokój"

Rozpoczynający się rok jest wyjątkowy w historii Rumunii - obywatele udadzą się do urn czterokrotnie: dwukrotnie w czerwcu, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego oraz prezydenta; następnie we wrześniu, by zagłosować w wyborach samorządowych; a w listopadzie bądź grudniu, by zdecydować o kształcie przyszłego parlamentu krajowego.