Informację o nowym afrykańskim korpusie ekspedycyjnym, przywodzącym skojarzenia z niemieckim "Africa Korps" z czasów II wojny światowej, przekazał Bloomberg. Według amerykańskiej agencji, która powołuje się na źródła w rosyjskim ministerstwie obrony, korpus ma powstać do połowy tego roku. Kilkudziesięciotysięczny (przynajmniej w założeniach) oddział zostanie rozmieszczony w sympatyzujących z Kremlem państwach: Burkina Faso, Libii, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej i Nigrze. Grupa ma wzmocnić rosyjskie wpływy na kontynencie poprzez sieć wojskowych baz i zająć pozycję Zachodu w Afryce.

Kłopoty może sprawiać też sama rekrutacja. "Ukrainska Prawda" pisze, że zwerbowanie tak dużej grupy może być niemożliwe. Nawet w szczytowym momencie swojej aktywności w afrykańskich operacjach wagnerowców brało udział co najwyżej kilka tysięcy osób.

Koniec grupy Wagnera. Najemnicy wcielenie do Gwardii Narodowej Rosji

Brytyjski wywiad prześledził losy walczących wcześniej w Ukrainie członków grupy Wagnera po śmierci jej przywódcy. Według Brytyjczyków Gwardia Narodowa Rosji wcieliła trzy oddziały szturmowe grupy Wagnera do swojej pierwszej formacji ochotniczej. "Włączenie byłych wagnerowskich jednostek szturmowych do Ochotniczego Korpusu Gwardii Rosyjskiej z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że grupa została skutecznie podporządkowana Gwardii Rosyjskiej, co wzmacnia kontrolę państwa rosyjskiego" - informuje w przeglądzie brytyjski wywiad.