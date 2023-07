W sobotę odbył się pogrzeb zabitego przez policjantów 17-latniego Nahela. "W pobliżu meczetu Ibn Badisa w Nanterre, gdzie odprawiono modlitwę, zgromadził się tłum" - przekazał francuski dziennik "Le Monde". Rodzina poprosiła o prywatność i rezygnację z udziału w części uroczystości na cmentarzu.

Sala miała być tak wypełniona, że około 200 osób modliło się na jezdni i chodniku przed meczetem. Dziennik donosi, że w Nanterre tłum najwyraźniej krzyczy: "Sprawiedliwość dla Nahela".

Paraliż w Francji

W nocy z piątku na sobotę miasta, w których odbywały się protesty, patrolowało ok. 45 tysięcy funkcjonariuszy . Mimo to doszło do starć demonstrantów z policją - grupy młodych ludzi splądrowały kilka sklepów i podpaliły jeden z supermarketów. W policję rzucano m.in. petardami i fajerwerkami.

Media - w tym BBC - donoszą, że rannych zostało 35 policjantów. "Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tutaj czegoś takiego i jest to bardzo niepokojące" - cytowała członka policji telewizja BFMTV. W sumie od wtorku aresztowano ponad 1300 osób.