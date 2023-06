Do zamieszek w Nanterre pod Paryżem doszło we wtorek późnym wieczorem. Kilka godzin wcześniej policjant zastrzelił tam 17-letniego chłopaka, który odmówił poddania się kontroli drogowej. Nastolatek usiłował przejechać policjanta, a funkcjonariusz miał zastrzelić go, stojąc przy szybie od strony kierowcy.

W krwawych starciach rannych zostało 24 policjantów, demonstranci spalili także ponad 40 samochodów. Do stłumienia protestów francuskie MSW zmobilizowało 1200 funkcjonariuszy. Służby zatrzymały łącznie 31 osób - przekazał szef francuskiego MSW Gerald Darmanin.