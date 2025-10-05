Francja ma nowy rząd. Znamy nazwiska nowych ministrów

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Prezydent Francji Emmanuel Macron powołał nowy rząd, na którego czele stanie premier Sebastien Lecornu. Pałac Elizejski przedstawił nazwiska ministrów.

Nowy premier Francji Sebastien Locernu
Nowy premier Francji Sebastien LocernuALAIN JOCARDAFP

We Francji ogłoszono w niedzielę nazwiska 18 ministrów, którzy wejdą w skład rządu premiera Sebastiena Lecornu. Ministrem gospodarki i finansów będzie sojusznik prezydenta Emmanuela Macrona - Roland Lescure. Szefem dyplomacji Francji pozostanie Jean-Noel Barrot.

Zachowali swoje stanowiska: Bruno Retailleau jako szef MSW i Gerald Darmanin jako minister sprawiedliwości.

Były minister finansów Bruno Le Maire będzie ministrem obrony. Dotąd resortem obrony kierował sam Lecornu, jednak 9 września prezydent Macron powołał go na premiera.

Więcej informacji wkrótce.

"Wydarzenia": Prezydencki kebab. Karol Nawrocki spełnił obietnicęPolsat News

Najnowsze