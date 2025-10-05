Francja ma nowy rząd. Znamy nazwiska nowych ministrów
Prezydent Francji Emmanuel Macron powołał nowy rząd, na którego czele stanie premier Sebastien Lecornu. Pałac Elizejski przedstawił nazwiska ministrów.
We Francji ogłoszono w niedzielę nazwiska 18 ministrów, którzy wejdą w skład rządu premiera Sebastiena Lecornu. Ministrem gospodarki i finansów będzie sojusznik prezydenta Emmanuela Macrona - Roland Lescure. Szefem dyplomacji Francji pozostanie Jean-Noel Barrot.
Zachowali swoje stanowiska: Bruno Retailleau jako szef MSW i Gerald Darmanin jako minister sprawiedliwości.
Były minister finansów Bruno Le Maire będzie ministrem obrony. Dotąd resortem obrony kierował sam Lecornu, jednak 9 września prezydent Macron powołał go na premiera.
Więcej informacji wkrótce.