Prezydent Francji ogłosił po dymisji premiera. Wskazał nazwisko

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Prezydent Francji Emmanuel Macron wskazał dotychczasowego ministra sił zbrojnych Sebastiena Lecornu na nowego kandydata na premiera, po tym jak w poniedziałek upadł rząd Francoisa Bayrou. Wcześniej we wtorek Bayrou oficjalnie złożył dymisję.

Pilna - świat
Pilna - światINTERIA.PL

Emmanuel Macron zwrócił się do Lecornu z prośbą, by "skonsultował się z siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie w celu przyjęcia budżetu dla narodu i zawarcia porozumień niezbędnych do podejmowania decyzji w nadchodzących miesiącach".

Wkrótce więcej informacji.

Zmiany w resorcie zdrowia. Gawkowski: Ta decyzja mi się nie podobaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze