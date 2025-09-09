Prezydent Francji ogłosił po dymisji premiera. Wskazał nazwisko
Prezydent Francji Emmanuel Macron wskazał dotychczasowego ministra sił zbrojnych Sebastiena Lecornu na nowego kandydata na premiera, po tym jak w poniedziałek upadł rząd Francoisa Bayrou. Wcześniej we wtorek Bayrou oficjalnie złożył dymisję.
Emmanuel Macron zwrócił się do Lecornu z prośbą, by "skonsultował się z siłami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie w celu przyjęcia budżetu dla narodu i zawarcia porozumień niezbędnych do podejmowania decyzji w nadchodzących miesiącach".
