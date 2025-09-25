Paryski sąd karny uznał byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego za winnego dopuszczenia się zmowy, lecz nie korupcji w sprawie, w której oskarżono go o przyjęcie milionów euro nielegalnego finansowania od zmarłego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku.

Jak powiedziała sędzia Nathalie Gavarino, były prezydent "pozwolił swym bliskim współpracownikom na działania na rzecz otrzymania wsparcia finansowego" ze strony reżimu libijskiego.

Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.

Francja. Finał sprawy byłego prezydenta. Sarokzy: Sprawa ma podłoże polityczne

Prokuratorzy twierdzili, że Sarkozy zawarł w 2005 r., kiedy był ministrem spraw wewnętrznych Francji, porozumienie z Kaddafim w sprawie uzyskania finansowania kampanii wyborczej w zamian za wsparcie dla izolowanego wówczas rządu libijskiego na arenie międzynarodowej.

70-letni były prezydent usłyszał zarzuty korupcji, ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych i działania w zmowie. Według aktu oskarżenia Sarkozy miał przyjąć od Kadafiego około 50 mln euro w gotówce - kwotę dwukrotnie wyższą niż dozwolony wówczas limit finansowania kampanii wyborczej, wynoszący 21 mln euro.

Były prezydent Francji stwierdził, że sprawa ma podłoże polityczne. Przekonywał, że jest niewinny, a oskarżenia przeciwko niemu są efektem zmowy klanu Kadafiego. Motywem miała być zemsta za to, że przyczynił się do upadku libijskiego dyktatora w 2011 roku.

Prokuratura żądała dla byłego prezydenta siedmiu lat więzienia. Sąd nadal nie ogłosił wymiaru kary.

