Żądają dymisji Macrona. Setki tysięcy osób na ulicach Francji

Marcin Jan Orłowski

195 tysięcy osób wzięło udział w manifestacjach zorganizowanych przez związki zawodowe i partie lewicowe - poinformowało francuskie MSW. Demonstranci sprzeciwiają się planom oszczędnościowym rządu. Krytyka skierowana jest także w prezydenta Emmanuela Macrona, który oskarżany jest o unikanie podniesienia podatków dla najbogatszych.

Manifestacje w całej Francji. Setki tysięcy ludzi na ulicach
Kilka minut po godzinie 18 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji ogłosiło skalę protestów, które zorganizowane zostały w całym kraju. Jak wynika z informacji resortu, łącznie na ulice wyszło 195 tysięcy osób, z czego 24 tysiące w Paryżu.

Dla porównania, poprzednia manifestacja, która odbyła się 18 września zgromadziła na francuskich ulicach 505 tysięcy osób, w tym 55 tysięcy w stolicy kraju.

Francja. Masowe protesty przeciwko polityce Macrona

Jednym z głównych organizatorów protestów jest CGT (Powszechna Konfederacja Związków Zawodowych). Jak przekonują działacze, nowy rząd musi zdecydowanie zwiększyć środki na wydatki socjalne i wprowadzić bardziej sprawiedliwe obciążenia fiskalne.

    - Jednym z problemów we Francji jest to, że średni standard życia emerytów jest wyższy niż osób pracujących. Ubóstwo rośnie wśród kobiet i młodzieży. Wierzę, że istnieje potrzeba redystrybucji od emerytów do osób pracujących, które jej potrzebują. Nie jestem jeszcze na emeryturze, choć mógłbym, ale już wiem, ile otrzymam. I już wiem, że nie wydam wszystkiego, więc mogę dołożyć więcej, a inni mogą zrobić to samo - przekonuje 64-letni Philippe w rozmowie z "Le Monde".

    Wśród manifestujących bardzo wiele osób domaga się zaostrzenia protestów i natychmiastowego odejścia francuskiego przywódcy.

    - Wybory parlamentarne nie wystarczyły do rozwiązania kryzysu demokratycznego. Punktem spornym jest Macron. Musi ustąpić, abyśmy mogli obrać inne kierunki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że kryzys zostanie rozwiązany siłą - twierdzi Jean-Luz, 50-letni urzędnik państwowy.

    Protesty we Francji. Komentatorzy o liberalnej polityce prezydenta

    Francuscy komentatorzy polityczni zwracają uwagę, że postulaty wygłaszane przez związkowców i przedstawicieli partii lewicowych będą bardzo trudne do spełnienia. Podniesienie wieku emerytalnego i polityka sprzyjająca wielkiemu biznesowi to znak firmowy polityki gospodarczej Emmanuela Macrona.

    Przeciwni zmianom są także przedsiębiorcy, którzy wskazują, że spełnienie żądań protestujących mocno uderzyłoby w prowadzone przez nich firmy m.in. wstrzymane zostałyby dotychczasowe inwestycje.

    Według danych urzędu statystycznego INSEE obecnie 15 proc. mieszkańców Francji żyje poniżej progu względnego ubóstwa. To o 3 pkt proc. niż przed 20 laty.

    Źródło: "Le Monde"

