Serbia planuje dołączenie do BRICS. Pierwszy taki przypadek

Na temat rozszerzenia BRICS wypowiadał się m.in. szef Komisji Rady Federacji Rosyjskiej ds. Polityki Informacyjnej Aleksiej Puszkow. Według rosyjskiego polityka do tej pory żaden z krajów Unii Europejskiej, ani też o statusie kraju kandydującego do UE , nie złożył wniosku o członkostwo w BRICS. Serbia w przypadku dołączenia do sojuszu byłaby pierwszym takim krajem.

Puszkow potwierdził także, że krajem aspirującym do sojuszu jest Turcja. Przedstawiciele władz w Ankarze złożyli oficjalne pismo w tej sprawie. Jeśli zostanie to zaakceptowane, będzie to pierwszy w historii przypadek dołączenia kraju NATO do BRICS.