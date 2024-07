Europarlament zdecydował. Ważna funkcja w rękach polityka z PiS

Prezydium Parlamentu Europejskiego. Kto w nim zasiada?

Tą decyzją Parlament Europejski zakończył już wybór swojego prezydium. We wtorek na przewodniczącą gremium wybrano Maltankę Robertę Metsolę. Uzyskała 562 głosy, co zapewniło jej wymaganą do objęcia stanowiska bezwzględną większość. Będzie to jej druga kadencja. Oznacza to, że w roli przewodniczącej PE spędzi pięć lat. Dotychczas szefem PE dwukrotnie był Niemiec Martin Schulz.