Podniesiono poziom alarmu do kategorii zwanej "Charlie" w niektórych amerykańskich bazach wojskowych w Europie - przekazała stacja CNN. Jak poinformowała, podniesienie do najwyższego stanu gotowości wynika z obawy przed możliwymi atakami terrorystycznymi na personel lub obiekty militarne USA. To pierwsza taka sytuacja "od przynajmniej 10 lat".