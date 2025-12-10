W skrócie Dwa amerykańskie myśliwce F/A-18 Super Hornet krążyły przez 40 minut nad Zatoką Meksykańską, zbliżając się na 20 mil morskich do wybrzeża Wenezueli.

Oficjalnie lot był rutynowym treningiem, ale eksperci sugerują, że USA chciały wywrzeć presję na wenezuelskie władze i sprawdzić ich systemy obronne.

Incydent miał miejsce w momencie nasilających się napięć dyplomatycznych i militarnych między USA a Wenezuelą.

Amerykańskie myśliwce F/A-18 Super Hornet pojawiły się na radarach we wtorek, około godziny 13:00, po czym około 40 minut krążyły nad Zatoką Meksykańską. Dane z systemu śledzenia lotów wykazały, że samoloty zbliżyły się do wenezuelskiej linii brzegowej na odległość 20 mil morskich.

Przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, w rozmowie z Associated Press, poinformował, że maszyny wykonywały "rutynowy lot treningowy". Podkreślił również, że samoloty pozostawały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Tuż przed pojawieniem się na radarach amerykańskich myśliwców, zauważono także inny samolot - EA-18G Growler. Wykonał on pętle w pobliżu północnego wybrzeża Wenezueli.

Wenezuela. Dwa amerykańskie myśliwce nad Zatoką Meksykańską

Wtorkowy incydent nie jest pierwszym tego typu wydarzeniem w ostatnich tygodniach. Wcześniej nad i wzdłuż wybrzeżem Wenezueli przelatywały bombowce B-52 Stratofortress i B-1 Lancer.

Justin Crump, szef firmy konsultingowej Sibylline cytowany przez BBC, zasugerował, że celem tego posunięcia było "wsparcie sygnałów wysyłanych przez administrację i wywarcie presji na wenezuelskie władze".

Z kolei Greg Bagwell, były marszałek sił powietrznych Wielkiej Brytanii, ocenił z kolei, że loty miały na celu "sondowanie" systemów obronnych Wenezueli.

- Growler mógł nasłuchiwać w przestrzeni radiowej, podczas gdy Super Hornety zapewniały osłonę przeciwlotniczą - powiedział Baswell. Dodał, że Growler wykrywałyby również "aktywne stanowiska rakietowe".

Napięcia na linii Wenezuela - USA. Trump: Dni Maduro u władzy są policzone

Do incydentu nad Zatoką Meksykańską doszło w sytuacji rosnących napięć w kontaktach Stanów Zjednoczonych i Wenezueli.

W ostatnim czasie USA przeprowadziło serię ataków na wenezuelskie statki na wodach Pacyfiku w ramach swojej kampanii przeciwko przemytowi narkotyków. W ich wyniku zginęło kilkadziesiąt osób.

W wywiadzie udzielonym dzień przed incydentem, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że dni u władzy Nicolasa Maduro, stojącego na czele Wenezueli, są "policzone".

Odmówił jednak komentarza w sprawie ewentualnego wysłania amerykańskich wojsk do tego kraju. Sam Maduro oskarżył Stany Zjednoczone o przeprowadzanie ataków w celu destabilizacji kraju i odsunięcia go od władzy.

Źródło: BBC

