Myśliwce USA tuż przy granicy Wenezueli. Nagle pojawiły się na radarach
Dwa amerykańskie myśliwce zostały zauważone nad Zatoką Wenezuelską - informuje BBC. Samoloty pojawiły się na radarach w pobliżu miasta Maracaibo, a następnie przez 40 minut krążyły nad Zatoką Meksykańską. Do incydentu doszło w sytuacji napiętych relacji na linii USA - Wenezuela.
W skrócie
- Dwa amerykańskie myśliwce F/A-18 Super Hornet krążyły przez 40 minut nad Zatoką Meksykańską, zbliżając się na 20 mil morskich do wybrzeża Wenezueli.
- Oficjalnie lot był rutynowym treningiem, ale eksperci sugerują, że USA chciały wywrzeć presję na wenezuelskie władze i sprawdzić ich systemy obronne.
- Incydent miał miejsce w momencie nasilających się napięć dyplomatycznych i militarnych między USA a Wenezuelą.
Amerykańskie myśliwce F/A-18 Super Hornet pojawiły się na radarach we wtorek, około godziny 13:00, po czym około 40 minut krążyły nad Zatoką Meksykańską. Dane z systemu śledzenia lotów wykazały, że samoloty zbliżyły się do wenezuelskiej linii brzegowej na odległość 20 mil morskich.
Przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, w rozmowie z Associated Press, poinformował, że maszyny wykonywały "rutynowy lot treningowy". Podkreślił również, że samoloty pozostawały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.
Tuż przed pojawieniem się na radarach amerykańskich myśliwców, zauważono także inny samolot - EA-18G Growler. Wykonał on pętle w pobliżu północnego wybrzeża Wenezueli.
Wenezuela. Dwa amerykańskie myśliwce nad Zatoką Meksykańską
Wtorkowy incydent nie jest pierwszym tego typu wydarzeniem w ostatnich tygodniach. Wcześniej nad i wzdłuż wybrzeżem Wenezueli przelatywały bombowce B-52 Stratofortress i B-1 Lancer.
Justin Crump, szef firmy konsultingowej Sibylline cytowany przez BBC, zasugerował, że celem tego posunięcia było "wsparcie sygnałów wysyłanych przez administrację i wywarcie presji na wenezuelskie władze".
Z kolei Greg Bagwell, były marszałek sił powietrznych Wielkiej Brytanii, ocenił z kolei, że loty miały na celu "sondowanie" systemów obronnych Wenezueli.
- Growler mógł nasłuchiwać w przestrzeni radiowej, podczas gdy Super Hornety zapewniały osłonę przeciwlotniczą - powiedział Baswell. Dodał, że Growler wykrywałyby również "aktywne stanowiska rakietowe".
Napięcia na linii Wenezuela - USA. Trump: Dni Maduro u władzy są policzone
Do incydentu nad Zatoką Meksykańską doszło w sytuacji rosnących napięć w kontaktach Stanów Zjednoczonych i Wenezueli.
W ostatnim czasie USA przeprowadziło serię ataków na wenezuelskie statki na wodach Pacyfiku w ramach swojej kampanii przeciwko przemytowi narkotyków. W ich wyniku zginęło kilkadziesiąt osób.
W wywiadzie udzielonym dzień przed incydentem, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że dni u władzy Nicolasa Maduro, stojącego na czele Wenezueli, są "policzone".
Odmówił jednak komentarza w sprawie ewentualnego wysłania amerykańskich wojsk do tego kraju. Sam Maduro oskarżył Stany Zjednoczone o przeprowadzanie ataków w celu destabilizacji kraju i odsunięcia go od władzy.
