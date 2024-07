Enigmatyczne słowa Zełenskiego o Polsce. Chodzi o F-16

O "pozytywnej decyzji rządu polskiego w konkretnej kwestii, co pozwoli Ukrainie szybciej otrzymać F-16" napisał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wskazał, że to efekt rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, która odbyła się dzień wcześniej. Polska Agencja Prasowa powołując się na źródło zbliżone do MON wyjaśniła, czego ma dotyczyć wspomniana decyzja.