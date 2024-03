Ekstremiści w Moskwie? Ambasada USA ostrzega

Ambasada poradziła Amerykanom, by unikali dużych skupisk ludzi przez najbliższe 48 godzin oraz przypomniała o ostrzeżeniu przed podróżami do Rosji .

Moskwa. FSB o udaremnionym ataku

Joe Biden wygłosił orędzie. Mówił o Putinie

W czwartek prezydent USA Joe Biden wygłosił na Kapitolu coroczne orędzie o stanie państwa. - Jeśli ktokolwiek uważa, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, zapewniam, że nie zatrzyma się - powiedział Biden, rozpoczynając swoje orędzie i apelując do Kongresu o uchwalenie pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Porównał przy tym obecny moment w historii do 1941 r., kiedy Franklin Roosevelt próbował "obudzić" Kongres przed bezprecedensowym zagrożeniem dla Ameryki.

- Jestem tu po to, by obudzić Kongres i zaalarmować Amerykanów, że to też nie jest zwyczajny moment - powiedział Biden, twierdząc, że Ameryka dziś mierzy się z zagrożeniem zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.