Wywiad USA posiada informacje o rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej, co może stanowić zagrożenie międzynarodowe - poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Waszyngton miał powiadomić o tym fakcie swoich sojuszników.

Kreml reaguje na doniesienia

Na te doniesienia stanowczo zareagował w czwartek rano Kreml. Jako pierwszy do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow . Kremlowski urzędnik nazwał te informacje "złośliwym wymysłem" Stanów Zjednoczonych - cytuje agencja TASS.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow . Jak powiedział, ostrzeżenie USA dotyczące nowych rosyjskich możliwości nuklearnych w przestrzeni kosmicznej to "kolejna sztuczka" Białego Domu . Jednak ani on, ani Riabkow, nie zaprzeczyli kategorycznie pojawiającym się doniesieniom .

USA: "Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego"

Zaapelował do prezydenta Joe Bidena o odtajnienie informacji na temat niebezpieczeństwa. Zaznaczył, że jest to niezbędne, aby Kongres, administracja i sojusznicy mogli otwarcie omówić działania niezbędne do odpowiedniej reakcji na zagrożenie.