Ekstremalne upały w czasie pielgrzymki. Zmarło ponad 550 osób

Hadżdż to coroczna pielgrzymka do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Odbywa się od 8. do 13. dnia ostatniego miesiąca kalendarza islamskiego. W tym roku przypada to w dniach 14-19 czerwca.

W czasie drodzy pątnicy musieli zmierzyć się z ekstremalnymi upałami. We wtorek termometry wskazywały 51,8 st. C, a w poprzednich dniach temperatury w Arabii Saudyjskiej przekraczały 46 st. C

Pielgrzymka do Mekki. Ponad 550 ofiar śmiertelnych z powodu upałów

Ekstremalne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci ponad 550 pielgrzymów zmierzających do Mekki. Co najmniej 320 ofiar to Egipcjanie. - Wszystkie egipskie ofiary, poza jedną, zmarły z powodu upału - powiedział agencji AFP arabski dyplomata, który uzyskał te dane z kostnicy szpitala Al-Muaisem w Mekce.

"Wśród egipskich ofiar znajdowało się wielu pielgrzymów, którzy przyjechali do Mekki unikając oficjalnej rejestracji" - powiadomiły francuskie agencje i media. Do tej pory z powodu udaru cieplnego życie straciło również co najmniej 60 Jordańczyków, 23 obywateli Tunezji i trzech Senegalczyków.

Jak przekazały służby medyczne dotychczasowa liczba zmarłych wynosi 550. Z kolei z wyliczeń AFP wynika, iż ofiar śmiertelnych jest 577.

Pielgrzymka do Mekki. Obowiązek wiernych

W ciągu ostatnich 30 lat z powodu między innymi wybuchów paniki, pożarów namiotów i upału zmarło około 4 tys. uczestników hadżdżu.

Do największej tragedii doszło w 2015 r., kiedy w wyniku zamieszania pod Mekką uduszonych lub stratowanych zostało około 2,4 tys. osób. W ubiegłym roku zmarło co najmniej 240 pątników, głównie pochodzących z Indonezji.

Hadżdż to jeden z pięciu obowiązków w islamie, zwanych filarami - obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i postu. Pielgrzymkę powinien odbyć każdy wierny co najmniej raz w życiu, jeśli ma na to niezbędne środki.

