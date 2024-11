Politolożka zadaje także pytanie, dlaczego Putin miałby ustąpić w sprawie Ukrainy , skoro kraje europejskie są gotowe do rozmów bez żadnych ustępstw z jego strony . "Takie zachowanie największego kraju europejskiego nie zachęci go do złagodzenia stanowiska" - wskazała Kastoueva-Jean.

Rozmowa Scholz-Putin. Eksperci krytyczni wobec kanclerza Niemiec

Szefowa berlińskiego oddziału europejskiego think tanku ECFR (Europejska Rada Stosunków Międzynarodowych) Jana Puglierin podkreśliła, że powodem pierwszej od dwóch lat rozmowy telefonicznej Scholza z Putinem jest sytuacja polityczna Niemiec . "W sytuacji Ukrainy nie zmieniło się nic takiego, co uzasadniałoby inicjatywę Scholza" - oceniła ekspertka.

"To nie jest czas na konkursy piękności, by wyjaśniać, kto pierwszy zadzwoni do Putina. Europa wydaje się być podzielona, co nie jest pożądane ani w relacjach z Putinem, ani w relacjach z Białym Domem" - powiedziała szefowa berlińskiego think tanku. Jak podsumowała, "inicjatywa ta nie przyniosła żadnej korzyści".