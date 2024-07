Portal "The Hill" zwraca uwagę, że wniosek ma mieć charakter priorytetowy , a nominaci do niższej izby Kongresu muszą podjąć decyzję w ciągu dwóch dni .

Pismo, które trafiło na Kapitol, ma związek z ostatnim zamachem na życie Donalda Trumpa . Polityk został niegroźnie ranny w ucho w sobotę podczas wiecu wyborczego w miejscowości Butler w Pensylwanii. Jak podało FBI , zamachowiec to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania Thomas Matthew Crooks. Według mediów zza Atlantyku mężczyzna był zarejestrowanym wyborcą Partii Republikańskiej .

USA. Szefowa Secret Service o "najbardziej znaczącej porażką"

Część elit politycznych winą za groźne zdarzenie obaczyła Secret Service, a w szczególności dyrektor formacji. Kimberly Cheatle została wezwana przez Komisję Nadzoru do złożenia zeznań w sprawie ostatniego incydentu.

USA. Ostre słowa na komisji, niejasny ruch Izby Reprezentantów

Według mediów zza oceanu nie jest jasne, jak do wniosku o impeachment podejdzie Mike Johnson. Spiker Izby Reperezentantów może zarządzić głosowanie, odrzucić go lub skierować do komisji. W rozmowie z reporterami na marginesie konwencji Partii Republikańskiej w Milawukee, Johnson mówił, iż "rozważane są wszystkie opcje".