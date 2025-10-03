Drony nad niemieckim lotniskiem. Loty odwołane
Około 20 lotów zostało odwołanych w czwartek wieczorem po doniesieniach o pojawieniu się w pobliżu lotniska w Monachium niezidentyfikowanych dronów. W piątek rano przywrócono ruch nad portem lotniczym. Służbom, które rozpoczęły monitorowanie przestrzeni powietrznej oraz terenu lotniska, nie udało się jak dotąd zweryfikować informacji na temat liczby dronów oraz możliwych zagrożeń.
Jak podała w nocy agencja DPA, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.
Drony nad lotniskiem w Monachium. Odwołane loty
Władze lotniska w Monachium poinformowały, że pojawienie się w czwartek późnym wieczorem w strefie lotniska niezidentyfikowanych dronów zmusiło kontrolę ruchu do zamknięcia ruchu, co doprowadziło do odwołania około 20 planowych lotów oraz wstrzymania podróży prawie 3 tys. pasażerów. Wielu z nich spędza noc na lotnisku.
Kolejnych 15 przylatujących samolotów zostało przekierowanych do Stuttgartu, Norymbergi, Wiednia i Frankfurtu.
Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy. Przed godz. 6 ruch lotniczy został wznowiony.
W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne - pisze agencja DPA.
Elektrownia, rafineria, parlament. Drony nad Niemcami
Pod koniec września władze Niemiec poinformowały o kilku incydentach z udziałem dronów.
25 września bezzałogowce zlokalizowano nad stocznią w Kilonii (land Szlezwik-Holsztyn - red.), tamtejszym szpitalem uniwersyteckim, elektrownią, rafinerią i lokalnym parlamentem.
Z kolei 26 września drony wykryto nad dowództwem marynarki wojennej w Rostocku. Trzy dni później bezzałogowce przez kilka godzin latały nad zakładami Airbusa. Wreszcie niewielki statek powietrzny zauważono również nad fabryką dużej firmy zbrojeniowej w Bawarii.
W czwartek dziennikarze "Bilda" przygotowali analizę "Alert szpiegowski nad Niemcami".
Na mapie zaznaczono miejsca w Niemczech, gdzie tylko w pierwszym kwartale 2025 roku doszło w sumie do nalotu 270 potencjalnie szpiegowskich dronów. Bezzałogowce posyłano w nieprzypadkowe miejsca. Chodzi o obiekty infrastruktury krytycznej, firmy zbrojeniowe czy instalacje wojskowe.