Jak podała w nocy agencja DPA, powołując się na źródła policyjne, o obecności dronów w strefie monachijskiego lotniska służby zostały zaalarmowane przez mieszkańców okolicznych osiedli.

Drony nad lotniskiem w Monachium. Odwołane loty

Władze lotniska w Monachium poinformowały, że pojawienie się w czwartek późnym wieczorem w strefie lotniska niezidentyfikowanych dronów zmusiło kontrolę ruchu do zamknięcia ruchu, co doprowadziło do odwołania około 20 planowych lotów oraz wstrzymania podróży prawie 3 tys. pasażerów. Wielu z nich spędza noc na lotnisku.

Kolejnych 15 przylatujących samolotów zostało przekierowanych do Stuttgartu, Norymbergi, Wiednia i Frankfurtu.

Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz regularnych lotów pasażerskich od północy. Przed godz. 6 ruch lotniczy został wznowiony.

W tym czasie dozwolone są tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne - pisze agencja DPA.

Elektrownia, rafineria, parlament. Drony nad Niemcami

Pod koniec września władze Niemiec poinformowały o kilku incydentach z udziałem dronów.

25 września bezzałogowce zlokalizowano nad stocznią w Kilonii (land Szlezwik-Holsztyn - red.), tamtejszym szpitalem uniwersyteckim, elektrownią, rafinerią i lokalnym parlamentem.

Z kolei 26 września drony wykryto nad dowództwem marynarki wojennej w Rostocku. Trzy dni później bezzałogowce przez kilka godzin latały nad zakładami Airbusa. Wreszcie niewielki statek powietrzny zauważono również nad fabryką dużej firmy zbrojeniowej w Bawarii.

W czwartek dziennikarze "Bilda" przygotowali analizę "Alert szpiegowski nad Niemcami".

Na mapie zaznaczono miejsca w Niemczech, gdzie tylko w pierwszym kwartale 2025 roku doszło w sumie do nalotu 270 potencjalnie szpiegowskich dronów. Bezzałogowce posyłano w nieprzypadkowe miejsca. Chodzi o obiekty infrastruktury krytycznej, firmy zbrojeniowe czy instalacje wojskowe.

Bochenek w "Gościu Wydarzeń": PiS poprze opodatkowanie banków Polsat News Polsat News