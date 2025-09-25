W skrócie Kilka małych dronów przeleciało nad francuską bazą wojskową w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wojsko nie podejrzewa ingerencji zagranicznej, choć w bazie szkolili się wcześniej żołnierze ukraińscy.

W ostatnim czasie podobne incydenty miały miejsce także w Niemczech, gdzie drony pojawiały się nad bazami wojskowymi i obiektami infrastruktury krytycznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand, która mieści się w departamencie Marn na północy Francji - przekazała agencja AFP.

Powołano się na informację z Delegacji Wojskowej Departamentu Marna i siły lądowe. Wojsko przekazało, nie były to "drony sterowane przez wojskowych", ale małe maszyny.

Drony nad wojskową bazą we Francji. Tam szkolili się żołnierze z Ukrainy

Do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wojsko poinformowało, że drony przeleciały "nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia".

Nic nie wskazuje na to, by zdarzenie kwalifikować jako zagraniczną ingerencję.

W zeszłym roku w bazie Mourmelon-le-Grand na szkoleniu przebywali żołnierze ukraińscy. Z kolei niedawno powstało tam "centrum dronowego szkolenia taktycznego".

Niemcy. Drony nad bazami wojskowymi. Wszczęto śledztwa

Do podobnych incydentów dochodziło nad niemieckimi bazami wojskowymi i obiektami infrastruktury krytycznej. W sierpniu bezzałogowce pojawiły się nad obszarem parku przemysłowego w mieście Brunsbüttel. Maszyny były widziane także w okolicach elektrowni jądrowej.

Z kolei w styczniu nad niemiecką bazę wojskową w Manching nadleciało kilka niezidentyfikowanych dronów. W tej placówce Airbus opracowuje myśliwiec Eurofighter.

Ponadto 19 grudnia 2024 roku zauważono trzy drony w Neuburg an der Donau, gdzie również znajduje się wojskowa baza lotnicza. We wszystkich tych przypadkach wszczęto śledztwa, a niemiecka policja podała, że część akcji może mieć związek z rosyjską agresją w Ukrainie.

Źródło: AFP

Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętali Polsat News Polsat News