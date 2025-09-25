Drony nad lotniskiem w Oslo. 50-latek zatrzymany

Aleksandra Czurczak

Norweska policja ujęła mężczyznę, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny za kierowaniem dronem w obszarze zakazanym nad lotniskiem Oslo-Gardermoen - poinformował dziennik "Romerikes Blad". W poniedziałek przestrzeń powietrzna nad portem lotniczym została zamknięta na kilka godzin, gdyż w strefę bezpieczeństwa wleciały niezidentyfikowane obiekty.

Port lotniczy Oslo-Gardermoen
Port lotniczy Oslo-GardermoenJavad Parsa / Ritzau Scanpix Norway Agencja FORUM

Zatrzymany w środę wieczorem 50-latek miał kierować dronem w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z pasów startowych w północnej części terenu lotniska. Znajduje się tam baza Norweskich Sił Powietrznych.

Policja zarekwirowała drona, a mężczyzna trafił do aresztu. Wszczęto wobec niego postępowanie karne.

    Zamknięte lotnisko w Norwegii. Zatrzymano 50-latka

    Śledczy wraz ze służbą bezpieczeństwa PST badają, czy zachodzi związek między zatrzymaniem podejrzanego w środę a wydarzeniami z poniedziałku, gdy lotnisko Gardermoen z powodu niezidentyfikowanych obiektów w strefie bezpieczeństwa musiało zostać zamknięte.

    Przedstawiciele norweskiego odpowiednika Urzędu Lotnictwa Cywilnego przyznali w rozmowie z telewizją NRK, że dotychczas drony rzadko stanowiły zagrożenie dla ruchu lotniczego w kraju, dlatego ostatnie zdarzenia traktowane są bardzo poważnie.

      Norwegia. Drony nad lotniskiem w Oslo. Wstrzymano ruch lotniczy

      Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Oslo. Powodem decyzji był dron zauważony w pobliżu portu.

      Przerwa trwała około trzy godziny. Według danych z serwisu Flightradar24 loty przekierowano m.in. na lotnisko Bergen-Flesland, Sandefjord Torp oraz Stavanger.

      Jak informuje policja, to nie pierwszy raz, kiedy drony zostały dostrzeżone w zakazanej strefie otaczającej lotnisko w Oslo.

      Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą. Drona zauważyła ochrona obiektu wojskowego.

