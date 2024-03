Chociaż początek tygodnia przyniósł wyraźne ochłodzenie i więcej opadów , to ogólny trend się nie zmienił: wciąż jest wyraźnie cieplej, niż zwykle o tej porze roku. Czy powtórzy się sytuacja z lutego i będzie to jeden z najcieplejszych takich miesięcy w historii pomiarów w Polsce? Najnowsze dane klimatyczne pozwalają na ten temat spekulować.

Ciepło pomimo przymrozków

We wpisie w serwisie społecznościowym X specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napisali, że pomimo nocnych i porannych przymrozków pierwsza dekada miesiąca jest ciepła.

Z danych IMGW za okres od 1 do 11 marca wynika, że w tym czasie rekordowo ciepło było w Nowym Sączu (17,8 st. C). Od początku miesiąca anomalia średniej temperatury miejscami przekracza 4 stopnie Celsjusza (4,1 st. C w Jeleniej Górze).

Oznacza to, że w niektórych miejscach kraju temperatury są o 4 st. C wyższe od średniej z lat 1991-2020. Co więcej, kolejne prognozy nie przewidują w najbliższym czasie wyraźnego ochłodzenia. Może być nawet cieplej.

Pogoda rodem z wiosny

Z nowych modeli pogodowych zaprezentowanych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego wynika, że chłodniej będzie do czwartku. Pod koniec tygodnia jednak temperatury wzrosną.

W piątek na zachodzie i północy kraju temperatury sięgną 16-17 stopni Celsjusza. W sobotę, a zwłaszcza w niedzielę, może być jeszcze cieplej. Możliwe że pod koniec weekendu temperatury zbliżą się do do 20 st. C. Termometry mogą wówczas pokazać w centrum, na południu i południowym zachodzie 17-19 stopni Celsjusza.

Takie wyniki bardziej pasują do drugiej połowy wiosny, niż końcówki zimy, więc na jej powrót raczej nie ma co liczyć.

Czy wciąż będzie ciepło?

Według prognoz IMGW na początku przyszłego tygodnia temperatura nieznacznie spadnie, jednak wciąż będzie dosyć ciepło: od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 15-17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie oraz zachodzie.

Model długoterminowy ECMWF wskazuje, że dwa ostatnie tygodnie marca będą cieplejsze niż zwykle. Możliwe, że na południu kraju dodatnia anomalia wyniesie nawet 4,1, a w ostatnim tygodniu w wielu miejscach Polski może przekraczać poziom 2,1. Gdyby tak się stało, to również marzec może się okazać jednym z najcieplejszych w historii Polski.

O tym, czy faktycznie tak będzie, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Trzeba pamiętać, że tak odległe prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu a najpewniejsze są te, które nie przekraczają okresu 7-10 dni.

