Co najmniej 10 osób zginęło w pożarze domu opieki seniora w Saragossie w Hiszpanii - poinformowały lokalne władze. Pożar wybuchł w piątkowy poranek w gminie Villafranca de Ebro.

Dziennik "Heralgo de Aragón" wydawany w Saragossie poinformował, że do pożaru doszło około godziny 5:00 rano. W tym czasie w domu opieki znajdowały się 82 osoby. Niestety pożar doprowadził do śmierci 10 osób, które zatruły się dymem. Nie wiadomo, czy byli to pracownicy, czy podopieczni ośrodka. Dwie inne osoby zostały ciężko ranne.