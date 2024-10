Hiszpańskie służby ratunkowe walczą z katastrofalną powodzią, która nawiedziła wschodnią Walencję. Żywioł zabił już co najmniej 64 osoby. Premier Pedro Sanchez wezwał mieszkańców regionu do nielekceważenia poleceń i zapewnił, że poszkodowani nie zostaną pozostawieni sami sobie. Ulewne deszcze mają padać w Walencji przynajmniej do czwartku.