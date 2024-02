Donald Trump z gigantyczną grzywną. Nie przyznaje się do winy

Były prezydent zapowiada apelację. "Polowanie na czarownice"

Trump zaprzeczał, by złamał prawo, i twierdził, że proces jest zemstą polityczną prokurator, demokratki James, która chce utrudnić mu prezydencką kampanię wyborczą. W trakcie procesu wielokrotnie nazwał James "szaloną", atakował także sędziego Engorona, zarzucając mu, że działa "poza kontrolą". Jak podawał wcześniej "The New York Times" w sprawie Trumpa werdykt wydawał pojedynczy sędzia, bez ławy przysięgłych, a prawo stanowe w Nowym Jorku wymaga jedynie dowiedzenia, że oskarżony działał w sposób zwodniczy lub "tworzył atmosferę sprzyjającą oszustwu", by go ukarać.