Fortuna Donalda Trumpa mocno się uszczupli? Grozi mu miliardowa grzywna

System sądownictwa w Stanach Zjednoczonych znany jest z tego, że w wielu rozprawach o winie osoby oskarżonej decyduje ława przysięgłych. W tym konkretnym przypadku jest inaczej. Cała odpowiedzialność spoczywa na barkach prowadzącego sprawę sędziego Arthura Engorona. Jeśli orzeknie on, że Trump dopuścił się zarzucanych mu czynów, były prezydent będzie musiał sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni.

Jak podaje dziennik "The New York Times", prawo stanowe w Nowym Jorku wymaga jedynie dowiedzenia, że oskarżony działał w sposób zwodniczy lub "tworzył atmosferę sprzyjającą oszustwu". Nie wymaga to nawet udowodnienia, że do jakiegokolwiek oszustwa faktycznie doszło lub ktoś został poszkodowany, czy poniósł straty finansowe. Gdyby tak było, Trump mógłby spać spokojnie. Świadkowie zeznający w trakcie rozprawy przyznali, że z przyjemnością udzielali miliarderowi pożyczek, nawet jeśli przedstawione przez niego sprawozdania finansowe były pełne kłamstw.