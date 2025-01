Donald Trump nie odpuszcza. Opublikował wymowną mapę

Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych mapę, na której Kanada stanowi część USA. To kolejna uszczypliwość prezydenta elekta, skierowana tamtejszych władz. Wcześniej Trump twierdził, że wiele osób w Kanadzie chciałby, by ich kraj stał się kolejnych stanem USA. To spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem kanadyjskiego rządu.