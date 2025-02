Donald Trump ciepło o prezydencie Dudzie. "Fantastyczny człowiek"

"Wielki przyjaciel". Donald Trump o Andrzeju Dudzie

Przy okazji amerykański przywódca wspomniał, że 84 proc. amerykańskiej Polonii głosowało na niego w wyborach prezydenckich. - Panie prezydencie Duda, nie wiem, jak pan to zrobił, ale to jest osiągnięcie - dodał.

Trump o wojnie w Ukrainie: Staram się odzyskać nasze pieniądze

Podczas swojego wystąpienia Donald Trump poruszył również temat wojny w Ukrainie. - Rozmawiałem z prezydentem Putinem i myślę, że to się skończy, to się musi skończyć - powiedział.

- Nie rozumiem, dlaczego Biden nie zażądał równowagi. Dlaczego Europa nie dała więcej? To ich problem, nie nasz. My mamy ocean jako barierę. To Europa powinna płacić więcej - dodał.