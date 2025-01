- Spodziewam się bardzo zdecydowanej , ale z drugiej strony bardzo pragmatycznej polityki ukierunkowanej zdecydowanie na interes Stanów Zjednoczonych . Nie oznacza to - jak niektórym się wydaje - że dla wolnego świata, dla tych którzy chcą ze sobą współdziałać, którzy chcą razem prowadzić interesy gospodarcze, to będzie zły czas. Wręcz przeciwnie - powiedział w wywiadzie prezydent Duda komentując zmiany w polityce amerykańskiej po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA , podała kancelaria na platformie X.

Relacjonując wywiad na stronach internetowych KPRP zaznaczyła, że Duda ocenił, iż rozpoczynająca się prezydentura Trumpa " to będzie czas konkurencji gospodarczej , w której Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć, ale na zasadach partnerskich - być może ostrej konkurencji, ale jednak uczciwej".

Donald Trump sceptyczny wobec NATO? Andrzej Duda komentuje

W nagranym podczas Forum Gospodarczego w Szwajcarii wywiadzie, polski prezydent powiedział, że "zupełnie nie zgadza się z tym, że prezydent USA jest sceptyczny wobec NATO czy wobec amerykańskiej obecności w Sojuszu". "Jak dodał, takie twierdzenia komentatorów politycznych wynikają w dużej mierze z nieznajomości specyfiki z jaką amerykański przywódca prowadzi politykę oraz jego podejścia do spraw Sojuszu" - przytoczyła wypowiedź prezydenta jego kancelaria.

- Kiedy w kwietniu zeszłego roku spotkałem się z Prezydentem Donaldem Trumpem - odwiedziłem go w Trump Tower w Nowym Jorku - mieliśmy miłą, długą i bardzo ciekawą rozmowę o kwestii wzrostu wydatków na obronność w państwach NATO i konieczności podniesienia ich do 3 proc. Tak jak wcześniej zaproponowałem - mówił prezydent Duda w wywiadzie dla stacji.

Przypomniał też, że w rozmowie z poprzednikiem Trumpa - Joe Bidenem - w ubiegłym roku w Białym Domu zaproponował, aby przyjąć zasadę, by wydatki na obronność kraju sojuszniczego nie były niższe niż trzy procent. PKB. - Wynika to przede wszystkim z odradzającego się rosyjskiego imperializmu, przed którym wolny świat musi się obronić i podnieść poziom swojego bezpieczeństwa. To wymaga zbudowania poważnej strefy bezpieczeństwa" - argumentował w wywiadzie Andrzej Duda, cytowany przez KPRP.