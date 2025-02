- Rosja nie może wygrać tej wojny, co oznacza dla mnie, że nie może czerpać korzyści z tej wojny. To jest najważniejsza rzecz , którą musi dzisiaj uzyskać wspólnota międzynarodowa - przekazał Duda.

Andrzej Duda o wojnie w Ukrainie. "Niesiemy pomoc całą dobę"

Przywódca zaznaczył, że Polska od samego początku wspiera Ukrainę, czy to militarnie, czy humanitarnie. - Rola, jaką odgrywa Polska we wspieraniu tego państwa, jest kluczowa. Niesiemy pomoc całą dobę, siedem dni w tygodniu - mówił.

- Liczę na to, że Prezydent Trump, który rzeczywiście głośno mówi, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania, które będą nie tylko zwycięstwem politycznym i gospodarczym, ale które zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego - powiedział w CNN.